“Recém-mamãe”, como se definiu, Gabriela Prioli disse que “todo mundo está mais aliviado com a derrota do Bolsonaro”, em entrevista à Veja neste domingo, 19. No camarote Brahma N° 1, a professora e advogada disse que este Carnaval tem um caráter especial por dois motivos. Primeiro, pela distância com a filha recém nascida; segundo, pela derrota de Bolsonaro nas urnas.