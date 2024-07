O cargo que mãe dos filhos de Bolsonaro terá no governo de Claudio Castro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rogéria Nantes Bolsonaro, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, ganhou um cargo no governo do Rio de Janeiro, de Cláudio Castro (PL). Ela foi nomeada assessora da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, ocupando o cargo desde 1º de julho. Rogéria é filiada ao PL desde 2022, mesmo partido de Castro e de Jair Bolsonaro, seu ex-marido. Ela tentou se eleger vereadora do Rio de Janeiro pelo Republicanos em 2020, mas não conseguiu. Antes de ir para o governo estadual, Rogéria estava contratada na Alerj (Assembleia Estadual do Rio de Janeiro), no gabinete do deputado estadual Bruno Boaretto (PL).