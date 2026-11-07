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Cultura

O capricho milionário de LeBron James para viver longe das quadras

Atleta tomou decisão após se mudar para o Philadelphia 76ers

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 11h00
Jogador de basquete LeBron James, careca e barbudo, vestindo uma camisa azul com PHILA 23 em vermelho, braços erguidos e abertos, olhando para a direita, em quadra com fundo escuro e luzes desfocadas
LeBron James (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)
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O capricho milionário de LeBron James para viver longe das quadras Priorize VEJA no Google

Com duas décadas de NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, Lebron James, 41, segue em quadra, agora com a camisa do Philadelphia 76ers. A mudança exigiu que deixasse a ensolarada Los Angeles, onde jogava pelo Lakers, para residir na Costa Leste. O astro, porém, bateu pé: não queria morar na cidade-sede de seu novo clube, preferindo montar acampamento em um elegante apartamento de Manhattan, a 150 quilômetros de distância. O traslado diário é a bordo de um helicóptero, capricho que já fez do veterano das cestas alvo dos ambientalistas de plantão, que o criticam pela opção nada ecológica. “É só mais uma forma de transporte”, minimiza Lebron, que gastará uns 20 milhões de reais por ano no vaivém.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020

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