O capricho milionário de LeBron James para viver longe das quadras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Com duas décadas de NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, Lebron James, 41, segue em quadra, agora com a camisa do Philadelphia 76ers. A mudança exigiu que deixasse a ensolarada Los Angeles, onde jogava pelo Lakers, para residir na Costa Leste. O astro, porém, bateu pé: não queria morar na cidade-sede de seu novo clube, preferindo montar acampamento em um elegante apartamento de Manhattan, a 150 quilômetros de distância. O traslado diário é a bordo de um helicóptero, capricho que já fez do veterano das cestas alvo dos ambientalistas de plantão, que o criticam pela opção nada ecológica. “É só mais uma forma de transporte”, minimiza Lebron, que gastará uns 20 milhões de reais por ano no vaivém.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de novembro de 2026, edição nº 3020