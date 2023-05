O caótico último show da carreira de Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em seu último show em Sergipe, realizado em 2012, Rita Lee, 75, que faleceu na noite desta segunda-feira, 8, foi detida após denunciar a ação de policiais militares que faziam a segurança do evento. A artista se apresentou no Projeto Verão, no município da Barra dos Coqueiros, em Sergipe. O show foi anunciado como o último da carreira, mas ela realizou outras apresentações posteriormente: no Distrito Federal no fim de 2012 e no aniversário de São Paulo em 2013.

Durante o show de despedida, a artista se mostrou indignada com a atitude dos policiais em relação ao público que estava no local. “Se a polícia bater eu vou dedar para o Brasil inteiro. Denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm direito de usar a força na meninada, que não tá fazendo nada…Esse show é minha despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas e não tendo que agredir… Seus cachorros! Coitados dos cachorros. Cafajestes! Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura, se pensa que eu tenho medo, p..! Venha aqui! Eu sou mulher. Mulher, queridos!”, disse acompanhada de muitos aplausos. Após as declarações, ela foi detida, ouvida e liberada pela polícia.