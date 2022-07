O candidato que recebeu elogios de Luciano Huck nos atos do FDS na Bahia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ciro Gomes (PDT) postou um vídeo no qual aparece abraçando Simone Tebet (MDB) nas ruas de Salvador (BA) no sábado, 2. O apresentador Luciano Huck comentou: “A civilidade que pode ajudar a curar as feridas de um país dividido”. Ciro não perdeu tempo e repostou com o seguinte comentário: “Venha se juntar a esta grande festa da democracia. O Brasil precisa muito de união, fé, projeto, esperança e boa vontade!”. Sobre a presença de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) também na cidade, Huck emudeceu.