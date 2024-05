O camarote vip de socialite que promete ‘ferver’ durante show de Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Algumas marcas já estão pegando carona no burburinho do show da Madonna no sábado, 4, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma delas é O Boticário, que anunciou uma nova ativação para a data. A marca de beleza se uniu à Narcisa Tamborindeguy para criar um espaço vip na casa da própria socialite, em Copacabana. No dia do espetáculo, um grupo seleto de convidados irá curtir o show histórico, que deve receber ao menos 1,5 milhão de pessoas na areia, do apartamento que fica em frente ao palco. Além dos selecionados exclusivos, cinco fãs foram selecionados nas redes socais para curtir a experiência com Narcisa.