O brasileiro que herdou milhões de libras de ator e apresentador britânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A imprensa britânica revelou, nos últimos dias, detalhes do testamento do ator, apresentador, comediante e drag queen inglês Paul O’Grady, que morreu em abril do ano passado, aos 67 anos. Da fortuna de 15,5 milhões de libras (cerca de 98 milhões de reais), uma parte relevante foi para seu marido, o brasileiro André Portasio, de 43 anos. Ele também reservou uma parte, o equivalente a 800 mil reais, para cuidados com seus cachorros.

André é ex-bailarino profissional que já dançou no English National Ballet. Pela companhia britânica, Portasio fez espetáculos como O lago dos cisnes, A bela adormecida, Romeu e Julieta, Cinderela e O Quebra-Nozes. Depois que se aposentou dos palcos, se dedicou à carreira de professor e gestor dentro do setor cultural. O brasileiro conheceu Paul O’Grady num clube gay, em 2006, mas os dois só foram se casar quase dez anos depois, no verão de 2017. Em sua biografia de 2012, Still Standing, O’Grady afirmou que seu relacionamento com Portasio “simplesmente se apoderou” dos dois.