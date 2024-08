O brasileiro que criou uma ‘Disneylândia das grávidas’ em Orlando

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente, Virginia Fonseca, empresária e influenciadora, grávida de José Leonardo, fez o enxoval do bebê na loja Macrobaby, em Orlando, nos Estados Unidos. O mesmo local também é destino de compras para diversas outras celebridades brasileiras – tais como Alok, Claudia Leitte, Sabrina Sato, Deborah Secco, Xuxa e Ivete Sangalo. O dono do empreendimento, maior do ramo na cidade norte-americana, é Richard Harary, 46 anos, CEO da Marco Corporation, holding de 16 empresas.

“Ivete, por exemplo, não veio para os Estados Unidos na gravidez das gêmeas, fez o enxoval totalmente virtual. Mas ela não entrava no site e comprava, ligava quase todo dia, às vezes até depois da loja fechar. A gente ficava com um iPad e ela falava o que queria para a pessoa pegar fisicamente da prateleira e ir colocando no carrinho, como se estivesse na loja. Tudo com muito detalhe”, conta o empresário à coluna GENTE.

Richard, que se mudou de São Paulo para os Estados Unidos aos 18 anos, gosta de chamar seu empreendimento como “Disneylândia das grávidas”, pela quantidade e variedade de produtos. “Temos aqui 45 mil produtos dentro de uma loja só. A seleção de produtos no Brasil não chega a 10 por cento dos que existem nos Estados Unidos. Hoje fazemos até ultrassom na loja. E a gente faz um serviço para mães que querem ter o bebe em Orlando. Cuidamos de toda a assessoria, desde a maternidade ao agendamento”, diz ele, pai de quatro filhos, casado há seis anos com Aline Seemund.

O empresário, que recebeu uma proclamação pelo prefeito de Orlando, Buddy Dyer, com uma data exclusiva no calendário da cidade, no dia 6 de março, também investe na assessoria para empresários brasileiros nos Estados Unidos. “Muitos empresários e empreendedores não se sentem seguros no Brasil, procuram os Estados Unidos por segurança e para dolarizar o dinheiro. Já passou de 200 mil brasileiros só na Flórida Central. Mas é necessário empreender com a mentalidade americana. A filosofia americana é dar o máximo e cobrar o mínimo, já a filosofia brasileira é dar o mínimo e cobrar o máximo”, critica.