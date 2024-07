O boom nas redes sociais de Iza, Yuri Lima e suposta amante

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As redes sociais criaram uma enorme aproximação entre o mundo das celebridades e os fãs, com acompanhamento às vezes quase que em tempo real do que essas pessoas públicas fazem ao longo do dia. A recente polêmica envolvendo a cantora Iza e o jogador Yuri Lima é um exemplo. Depois de descobrir uma traição e postar um vídeo de mais de 6 minutos falando sobre o corrido, Iza ganhou 1,2 milhões de novos seguidores no Instagram, 10 vezes mais do que Yuri, que ganhou 180 mil novos fãs.

O vídeo de Iza, a propósito, teve nada mais nada menos do que 60 milhões de views em menos de 24 horas, três vezes mais do que o mais visualizado na página na cantora, que era de 23 milhões de views, postado em 25 de junho, numa publicação com a cantora Ludmilla. A pergunta que fica é: porque os fãs possuem mais interesse por polêmicas e bastidores que envolvam a vida íntima dessas celebridades? Especialistas em marketing e gestão em redes sociais opinam.

“Os fãs tem interesse em acompanhar os bastidores da vida dos ídolos. Polêmica gera interesse, debate, é a oportunidade do fã saber de coisas intimas, situações complicadas e constrangedoras. É a formula do BBB, ou seja, gera grande interesse e interação entre os fãs”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Analisando tecnicamente, a polêmica é um fator delicado dentro do engajamento nas redes sociais, mas é importante ser avaliado como uma boa oportunidade de mostrar ao público o posicionamento de uma celebridade ou até mesmo de uma marca. As marcas imparciais acabam ficando de lado, apagadas. Influenciadores e patrocinadoras devem se atentar aos temas do cotidiano que tenham a ver com a essência do seu negócio, e com muita atenção analisar se não prejudica a imagem”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, que também faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Hoje virou quase que uma rotina acompanhar os stories ou reels de alguma celebridade ou de alguém famoso, tendo admiração ou não, e o brasileiro é acima da média em comparação aos povos de outras nações. As polêmicas envolvendo bastidores de todos eles, e no caso estamos falando de uma pessoa muito admirada pelo mercado, tanto na questão pessoal quanto profissional, que é a Iza, acaba tendo uma atração ainda maior, e basta ver os números citados acima”, complementa Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas.

A propósito: a eventual amante, Kevelin Gomes, criou uma conta reserva na quarta-feira, 11, e ganhou 20 mil em apenas um dia.