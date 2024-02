O bizarro motivo de ex de Ana Hickmann para pedir prisão de Edu Guedes

Mais um capítulo do tumultuado divórcio entre Alexandre Correa e Ana Hickmann. A defesa do empresário protocolou na Justiça de São Paulo pedido de prisão contra Edu Guedes e de multa, a ser paga pelo chef e pela apresentadora, no valor de 500 mil reais. Os advogados de Alexandre alegam que Hickmann e Guedes causaram constrangimento a Alezinho, de 9 anos, filho do ex casal. A defesa também cita suposta coação e alienação parental, em documentos protocolados na Justiça. O ex de Hickmann alega que ela levou o filho para um lugar isolado, com Edu Guedes, chamado de “namorado”, com a intenção de manter o filho sem comunicação com o pai. Os documentos também pedem a proibição da convivência de Alezinho com Edu Guedes. O argumento da defesa é que o chef estaria usando o menino para prejudicar Alexandre. Lembrando que o ex de Ana a acusa de ter tido um caso com o chef. Essa história ainda vai longe…