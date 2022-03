O bilionário russo Roman Abramovich está em pânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dias depois de anunciar seu afastamento do comando do Chelsea, Roman Abramovich decidiu colocar o clube londrino à venda. O magnata russo, que tem forte ligação com o presidente Vladimir Putin, pede 3 bilhões de libras (20,6 bilhões de reais) pelo negócio. Representantes do Chelsea já conversam com o bilionário suíço Hansjorg Wyss, um dos potenciais compradores. “Como todos os outros oligarcas, Abramovich está em pânico e quer se livrar do clube logo. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta para comprar o Chelsea”, diz Wyss.

O “pânico” de Abramovich e outros bilionários russos têm um motivo: desde o início do bombardeio das tropas de Putin à Ucrânia, vários indivíduos e entidades russas foram submetidos a sanções econômicas pelo Reino Unido. A pressão para que o dono do Chelsea seja incluído nesta lista cada vez aumenta mais.