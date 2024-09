O bastidor do encontro de Eliana e Pabllo Vittar no ‘Fantástico’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pabllo Vittar é a convidada de Eliana, do seu quadro do Fantástico, da TV Globo, que será exibido neste domingo, 1. Em uma conversa na casa da apresentadora, a cantora falou sobre família, carreira e seu último lançamento São Amores, que já ganhou as paradas de sucesso.

“São Amores é uma regravação de um forró que eu escutava quando morava lá no Maranhão. E é muito bom você trabalhar com músicas assim, que te remetem à sua infância. E a minha infância foi muito feliz. Então, todas as vezes que eu estou no palco, fazendo esse show, que está rodando pelo Brasil, graças a Deus, eu fico muito feliz. Eu choro, eu me emociono”, comenta a cantora.

Pabllo falou ainda sobre a carreira internacional e a repercussão do hit durante os Jogos Olímpicos de Paris. “Veio de uma forma muito certeira na minha vida e muito natural, como a maioria das coisas boas que acontecem na minha vida são de uma forma muito natural, mas também fruto de muito trabalho, de muito esforço e da junção de outras coisas, do carinho dos meus fãs. Eu estou muito feliz! Só tenho que agradecer esse êxito”, diz.