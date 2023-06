O barulho que faz príncipe Harry no tribunal de Londres

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois das entrevistas chocantes e da autobiografia reveladora, Harry, 38 anos, o príncipe do barulho, pôs a boca no trombone em um espaço pouquíssimo frequentado pela família real britânica: durante um dia e meio, foi interpelado no tribunal em Londres que julga um processo aberto por ele e mais três pessoas que acusam tabloides de hackear celulares seus e de amigos, entre outros atos ilícitos. Primeiro royal nessa situação em mais de um século, Harry terá grande dificuldade em provar as denúncias, até porque os fatos teriam acontecido há mais de dez anos. Mas aproveitou a tribuna para desancar os editores e repórteres que têm os dedos “manchados de sangue”, a cobertura obstinada que o levou a “crises de depressão e paranoia” e a crença dos tabloides de que “estão acima da lei”. Sobrou até para o primeiro-ministro Rishi Sunak e companhia: “Nosso país está sendo julgado no mundo inteiro pelo estado da nossa imprensa e do nosso governo — ambos, a meu ver, no fundo do poço”.

Publicado em VEJA de 14 de Junho de 2023, edição nº 2845