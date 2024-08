O badalado diário da realeza europeia nos Jogos de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a atletas, dirigentes, celebridades e torcedores, como “meros mortais” integrantes da realeza europeia frequentam ginásios e arenas atrás de emoção proporcionada pela Olimpíadas de Paris.

Rainha Letízia e o Rei Felipe, da Espanha, pareciam muito animados ao posarem mesmo sob uma tempestade nas arquibancadas na cerimônia de abertura de sexta-feira, 26. Enquanto isso, suas filhas, princesa Leonor , de 18 anos, e a Infanta Sofía, de 17, seguiram o exemplo tirando inúmeras selfies durante os jogos. As irmãs reais também fizeram questão de registrar a ocasião ao comparecerem à partida de duplas de tênis entre Rafa Nadal e Carlos Alcaraz contra os argentinos Máximo Gónzález e André Molteni no sábado, 27.

A realeza de Luxemburgo postou uma selfie divertida da cerimônia de abertura, sem deixar que a chuva diminuísse seu ânimo. Grã-duquesa Maria Teresa e Grão-duque Henri vestiram capas de plástico transparente encharcadas enquanto sorriam para a foto. “Apesar da chuva, o clima é ótimo”, escreveu Maria Teresa em seu perfil no Instagram.

Os monarcas dinamarqueses, Rainha Mary e Rei Frederik, tiraram foto deslumbrante com a Torre Eiffel ao fundo minutos antes da cerimônia de abertura. “Amizade, solidariedade e jogo limpo são os alicerces do espírito olímpico, que nas próximas semanas reunirá nações do mundo inteiro para o maior evento esportivo do mundo. A forte comunidade que foi sentida nos Jogos Olímpicos sempre significou algo especial para nós dois, assim como vivenciar a atmosfera olímpica juntos novamente evoca memórias maravilhosas. Já estamos prontos no Sena para a grande cerimônia de abertura. Desejamos tudo de bom aos nossos atletas dinamarqueses”, escreveram nas redes sociais.

Em outro momento, a Rainha Máxima, da Holanda compartilhou uma selfie divertida com sua filha mais velha, a Princesa Amália, 20, na semifinal de remo na quarta-feira, 31. Como se vê, Paris é uma festa… até para os monarcas.