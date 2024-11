O ator que viralizou na cena de sexo com Bruno Gagliasso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma cena de sexo intenso protagonizada por Bruno Gagliasso, 42 anos, na série Os Quatro da Candelária, da Netflix, foi um dos assuntos mais quentes nas redes sociais nesta última semana. No trecho exibido no segundo episódio, Gagliasso contracena com Patrick Congo, 24, ator criado na Favela da Maré, Zona Norte do Rio, e que iniciou sua trajetória no teatro em 2012, pelo projeto Entre Lugares da Maré.

Na trama, Patrick interpreta o personagem Sete, um dos jovens que vivia no Centro do Rio, onde ocorreu a Chacina da Candelária, em 1993, e que se envolve com Jorge (Bruno Gagliasso). “Foi um desafio enriquecedor. Tudo que foi construído com muito cuidado, verdade e amparo de toda a equipe. Por isso me senti seguro e grato com o resultado. Sem contar o aprendizado e o apoio que recebi do Bruno, ele foi incrível e acolhedor durante todo o processo”, conta o artista, que já fez participações em novelas da Globo, como Amor de Mãe (2019/2021), Um Lugar ao Sol (2022) e Nos Tempos do Imperador (2021).

Embora a cena de sexo tenha marcado o ator por ser o seu primeiro trabalho com nudez, o momento de maior impacto para Congo foi a gravação da chacina. “Quando os policiais chegam e meu personagem tenta proteger a Pipoca (Wendy), se colocando como escudo para que ela não morra, é um momento muito forte. Mesmo após o término da cena, não consegui parar de pensar. Olhava para aquela cruz cheia de nomes das crianças que morreram e sentia que aquilo não era só sobre mim. Estava ali por todos que vieram antes de mim e por todos que ainda virão”, recorda.