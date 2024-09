O ator brasileiro em ‘Queer’, filme ovacionado no Festival de Veneza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Henrique Zaga, 31 anos, faz parte do elenco novo filme de Luca Guadagnino, Queer, que foi exibido pela primeira fez no Festival de Veneza e recebeu uma ovação de nove minutos. O longa-metragem, protagonizado por Daniel Craig, é baseado no conto homônimo do escritor William S. Burroughs. A história é sobre a paixão entre dois expatriados dos Estados Unidos no México nos anos 1950. O filme ainda não tem previsão de estreia.

O brasileiro já é conhecido no meio internacional. Em 2015, fez parte do elenco de Teen Wolf e, desde então, se tornou presente nas produções estrangeiras como a série 13 Reasons Why e Quem é Você, Alasca. Em 2020, Henrique fez Os Novos Mutantes, e recentemente estrelou Guerras Sem Regras, filme Guy Ritchie que já é sucesso no Prime Video. No Brasil, protagonizou Depois do Universo, da Netflix, com Giulia Be Agora, está confirmado no elenco de Warfare, onde vai contracenar com Joseph Quinn, Noah Centineo e Kit Connor.