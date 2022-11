O ator apontado como novo namorado de Bruna Marquezine

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña fazem par romântico no filme de super-herói Besouro Azul da DC, que estreia em 2023. Mas os dois parecem estar junto na vida real, segundo rumores dos fofoqueiros de plantão. Na quarta-feira, 23, eles estiveram juntos em uma festa em São Paulo, mostrando sintonia e intimidade. Xolo dançou, brincou e estava o tempo todo ao lado da atriz.

Mais um capítulo para a história dos dois foi a viagem que fizeram juntos para o Brasil, após as filmagens nos Estados Unidos. Xolo veio passar férias com Bruna e postou alguns desses momentos em uma publicação no Instagram, em comemoração ao aniversário da atriz, no dia 4 de agosto. Também, no início desse mês, os dois foram juntos a um jogo do Los Angeles FC contra o Philadelphia Union, e em um dos gols eles foram gravados comemorando com troca de carinhos, o vídeo, claro, viralizou.

Descendente de mexicanos, cubanos e equatorianos, o ator norte-americano, de 21 anos, alcançou o estrelato ao protagonizar a série Cobra Kai. No filme Besouro Azul, Xolo interpreta Jaime Reyes, a identidade secreta do personagem principal. Bruna dá vida a Jenny, o interesse romântico do protagonista. Nos quadrinhos, Jaime Reyes, personagem latino-americano, vira o super-herói Besouro Azul após encontrar um artefato alienígena que se junta à sua coluna vertebral, permitindo que ele ganhe poderes.