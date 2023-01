O ataque de Victor Fasano a Alexandre de Moraes após atos golpistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Victor Fasano provocou o ministro Alexandre de Moraes após atos golpistas realizados neste domingo, 8, em Brasília. Ele publicou um story em que manifestantes arrancam e levam para fora do STF a porta de seu gabinete. É possível ler a placa com o nome do ministro. Em outro story, ele escreveu uma frase atribuída ao ex-ministro francês, de tendência monarquista, François Guizot: “Quanto a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”. Fasano esteve em atos golpistas após as eleições.