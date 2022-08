O ataque de Bolsonaro à empresária Luiza Trajano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista de cerca de uma hora à rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira, 2, Jair Bolsonaro (PL) destilou um comentário ácido à empresária Luiza Trajano, dona da rede Magazine Luiza. As recentes quedas nas ações da sua empresa fizeram com que a empresária saísse da cobiçada lista global de bilionários da Forbes. Disse o presidente, na sua exaltação particular:

“A senhora dona da Magazine Luiza, que era uma bilionária, começou a frestar com o PT. Começou a frestar pra ser vice de alguém. Passou de bilionária pra milionária. Agora faz campanha aí dizendo: ‘venha comprar na minha loja um carnêzinho’. Não têm pessoas bem sucedidas de esquerda. Pessoa de esquerda bem sucedida ou vive da roubalheira ou está numa teta do governo federal. Não tem outra opção pra essas pessoas. Por isso que eles mentem o tempo todo dizendo a você. Vai te dar boa vida, vai te dar cama, né? Casa, comida e roupa lavada. Mentira”.