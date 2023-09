Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem no banheiro as celebridades tem descanso no The Town. Leo Santana por exemplo precisou de uma ajudinha dos amigos para conseguir sair da área dos mictórios, já que outros frequentadores do local pediram para ele selfies no momento bastante inusitado. Leo, muito simpático, parou para atender a todos, mas precisou pedir licença para poder “aliviar”.

