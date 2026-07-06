O arrependimento de Zé Felipe após postar vídeos na derrota do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O cantor Zé Felipe, ex de Virginia, decidiu apagar uma série de publicações que fez no calor do momento sobre o jogo do Brasil contra a Noruega, que acabou com a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2026. A ressaca moral, no entanto, não incluiu as ofensas disparadas contra Vini Jr..

“Bom dia. Fizemos um show aqui no Mato Grosso do Sul ontem. Acabei de acordar. Apesar de o Brasil ter perdido, o show foi incrível. Foi aquele tanto de emoção, tomei umas, ansioso, vendo o jogo. Acordei hoje, apaguei tudo os vídeos que fiz ontem de madrugada. Vergonha, véi”, afirmou.

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O cantor se irritou ao ver Vini Jr. indo cumprimentar Haaland, da Noruega, após eliminação. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Vini dá a mão e abraça Haaland enquanto ele concede uma entrevista aos jornalistas. “Vai se f****. Toma no c*. Cumprimenta minha ‘chibata’”, comentou Zé Felipe ao assistir o vídeo dos jogadores juntos.

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