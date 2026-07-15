O argumento de Zendaya que fez Tom Holland aceitar papel em ‘A Odisseia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Zendaya ameaçou terminar com Tom Holland se ele não aceitasse o papel em A Odisseia, de Christopher Nolan. O filme estreia nesta quinta-feira, 16, e ambos estão no elenco. “O Homem-Aranha, que estava literalmente agendado para o mesmo dia em que começaríamos as filmagens. A Z disse: ‘Eu termino com você se você não fizer A Odisseia”, disse Holland rindo à People. O casal se conheceu durante as gravações do Homem-Aranha, protagonizado pelo ator. A nova sequência do filme estreia no final de julho.

Matt Damon (Odisseu), Anne Hathway (Penélope) e o próprio diretor, Nolan, estavam em entrevista com o ator. Os três riram da história enquanto o ator contava. “Bom, agradeça à ela”, brincou Nolan. “E agora estou aqui”, concluiu Tom. Holland interpretará Telêmaco, filho de Odisseu. Enquanto Zendaya será Atena.

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