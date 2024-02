O aniversário de Sérgio Cabral: rodeado de amigos e da nova namorada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Habituado aos suntuosos rega-­bofes que marcaram época no período em que comandava o Palácio Guanabara, Sérgio Cabral celebrou seus 61 anos em festejo mais modesto, na cobertura da Lagoa onde hoje mora, na Zona Sul carioca, ao lado de amigos e filhos. Embalado por drinques e espumante, o convescote foi coroado por um bolo de dois andares que atendia a dupla comemoração: além do aniversário, a ideia era lembrar que doze meses já se passaram desde que ele deixou a prisão, depois de seis anos. “Foi uma noite de muito amor”, resumiu o ex-governador, que, segundo gente de seu círculo próximo, anda encantado com a cabeleireira Lilian Damiani (na foto), com quem engatou um relacionamento em dezembro passado. Cabral não revela o pedido que fez ao apagar as velinhas, mas deixa uma pista no ar: ele aguarda ansiosamente uma decisão da Justiça sobre a retirada da tornozeleira eletrônica.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878