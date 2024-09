O amigo investigado de Gusttavo Lima que ostenta carros milionários

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Boris Padilha, investigado pela Polícia Civil de Pernambuco e amigo pessoal de Gusttavo Lima, é conhecido por intermediar compras de luxo para o cantor. Alvo da Operação Integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas online e jogos de azar, Boris teve sua prisão revogada recentemente, mas ainda é monitorado por suas ligações com as empresas Vai de Bet e Esportes da Sorte.

Nas redes sociais, ele frequentemente publica vídeos ostentando compras luxuosas, como quando saiu de um shopping com um relógio Cartier e uma gravata Hermès após um simples “cafezinho”. Além de viagens de helicóptero, passeios de barco, show do amigo Gusttavo Lima, que assistiu do palco, e a coleção de carros de luxo. Os veículos juntos somam 40 milhões de reais e incluem: 3 Ferraris, 2 Rolls-Royce e 2 Bentley, exemplares que evidenciam seu estilo de vida extravagante.

Ele também é dono ou sócio de dez empresas ativas, a maioria no litoral catarinense, onde atua principalmente no setor de construção civil e revenda de veículos e barcos. Sua empresa, Padrão Boris Padilha, possui milhares de seguidores nas redes e é amplamente divulgada, como em uma recente venda de um carro de luxo para o influenciador Carlinhos Maia, mostrada no Instagram.

O inquérito da Polícia Civil aponta Boris Padilha como responsável por ocultar valores provenientes de jogos ilegais, supostamente repassados por Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da bet Esportes da Sorte. De acordo com as investigações, ele teria recebido empréstimos de 10 milhões de reais de Darwin em outubro e dezembro de 2023.