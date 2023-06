O ambicioso projeto que Cleo quer fazer com a família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na trilha de outros clãs famosos, as três filhas de Gloria Pires decidiram encarar juntas o meio musical, no qual todas já se arriscam em voo solo. Acompanhada do padrasto, o cantor Orlando Morais, e das irmãs, Antônia e Ana, Cleo, 40 anos, primeiro lançou um perfil no Instagram, Eu e Elas. Ali, o quarteto se aventura em vídeos nos quais entoa clássicos brasileiros, como Não Quero Dinheiro, de Tim Maia, e Samba e Amor, de Chico Buarque. Os elogios vieram, e eles se sentiram então seguros para pôr o bloco na rua. “A gente está sempre cantando em casa, aí decidiu dar um passo adiante”, explica Cleo, adiantando que a estreia será em palcos de São Paulo e que Gloria, a matriarca, não participará do projeto em família, enrolada que está com as gravações da trama global das 9. “Mas ela às vezes aparece de surpresa nos ensaios para nos ajudar a encontrar o tom”, entrega a atriz.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847