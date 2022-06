O alto cachê de show gospel para crianças em Festa do Tomate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No rastro de cachês elevados para eventos públicos em cidades pequenas, mais uma festividade entrou na rota de críticas dos contribuintes. Evento mais tradicional de Paty do Alferes, no sul-fluminense, a Festa do Tomate acontece de 12 a 19 de junho, no Parque de Exposições da cidade. Além de shows como o de Simone e Simaria, Gusttavo Lima e Ferrugem, haverá atrações como Concurso Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas, Torneio Leiteiro, Concurso Rainha da Festa do Tomate, entre outros. No site oficial da prefeitura diz: “Criada em 1988, mais do que uma festividade, a Festa é uma celebração que envolve cultura, identidade e tradição”. A contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a construção de polo cultural, turístico e gastronômico do casario no centro de Paty do Alferes, através de licitação, é de 7.527.642,27 reais. A cidade tem cerca de 27 mil habitantes.

No site da transparência no portal da prefeitura, a Criative Music LTDA receberá 50 mil reais pela contratação da apresentação artística de 3 Palavrinhas. Com os personagens Sarah, Davi e Miguel à frente, o espetáculo Deus é Tão Bom reúne canções do projeto como “Rei Davi”, “Pedro, Tiago, João no Barquinho” e “O Sabão”.