O afastamento prolongado de Neymar do futebol

Por pelo menos três meses, Neymar Jr. vai ficar afastado do futebol. Segundo informações do Paris Saint-Germain, o jogador se manterá fora dos campos para passar por uma cirurgia delicada de reparação dos ligamentos do tornozelo direito. O motivo do procedimento é uma lesão que o craque sofreu em fevereiro. Ele será operado em Doha, no Catar. Neymar usou as redes sociais para se pronunciar a respeito. “Vou voltar mais forte”, escreveu, em inglês.