O acessório inseparável de Fernanda Paes Leme no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Fernanda Paes Leme, mãe da pequena Pilar, que completa 5 meses na próxima terça-feira, está no Rock in Rio deste ano a trabalho. Ela, desde que deu à luz a primeira filha só havia feito trabalhos publicitários remotos. Ela é contratada de uma marca de alimentos, encarregada de entrevista anônimos e famosos em todos os dias desta edição. Na noite deste sábado, depois de cumprir o horário no estante para o qual foi contratada, ela marcou presença na área VIP.

Por onde anda, a atriz não larga a sua maletinha branca, seu acessório inseparável. Mas o que tem dentro dela é uma bomba manual para retirada de leite. Ela usa durante várias vezes por dia. A pequena Pilar ficou em São Paulo, com o pai, a mãe dela e uma rede de apoio, como ela diz, já com estoque de leite.

“Achei que era o momento de voltar ao trabalho. Pilar com cinco meses. Agora estou me sentindo mais segura para voltar e o Rock in Rio é perfeito para isso. Preciso parar aqui para tirar leite”, encerrou a entrevista Fernanda Paes Leme.