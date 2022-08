O acalorado bate-boca de Ciro Gomes com jornalistas: ‘Não me interrompa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ciro Gomes (PDT) participou do programa Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira, 15. Enquanto ele falava sobre a forma como pretende fazer negociações com o Congresso, as jornalistas tentaram interrompê-lo para que voltasse a planos de ação de um possível futuro governo. O candidato não gostou de ser interrompido pela apresentadora Vera Magalhães e subiu o tom, dizendo que estavam sendo hostis com ele. Saiba como foi este momento do diálogo acalorado:

Ciro: “Só que ao invés de eu negociar com Lira em gabinete toma lá dá cá em 40% e 30%, e entregar a minha alma e a alma do povo brasileiro, eu vou negociar um grande e generoso pacto nacional com os governadores que receberão um prêmio extraordinário. Qual é? Eu tiro a faca do pescoço dos estados”.

Vera: “Candidato, posso…?”

Ciro: “É menos de 10% da dúvida pública brasileira… Deixo 15% da receita corrente líquida do estado de São Paulo na mão do governador, se ele me der um apoio da bancada de 70 deputados e os prefeitos juntos. Percebe? Eu conheço como é que funciona isso. A única prevalência sobre…”

Vera: “Isso é discurso e não entrevista, eu estou tentando é… O senhor já falou isso tudo pra Beatriz”.

Ciro: “Mas fez de conta que não ouviu”.

Vera: “Não. A gente só reforçou. Eu quero, pra gente só voltar a fazer uma entrevista aqui. Dentro disso que está…”

Ciro: “Desculpa, isso não é discurso, não. Isso é uma resposta objetiva pra uma pessoa que não ouviu o que eu falei”.

Vera “A gente tem dezenove bilhões de reais e…”

Ciro: “É hostilidade”.

Vera: “Não, não é hostilidade. O senhor foi hostil comigo, eu tentei lhe interromper umas duas vezes”.

Ciro: “Mas você está fazendo isso cada vez que eu falo uma resposta complexa. Então por favor não me interrompa. Faz um sinal que eu paro”.

Vera: “Não, é impossível não interrompê-lo, candidato. Porque a gente só tem duas horas.”