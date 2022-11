O abatimento do clã Bolsonaro, segundo desabafo da nora do presidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Evitando se expor nas redes nos últimos dias, o clã Bolsonaro deu um tempo das redes sociais. Mas Heloisa, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) gravou um vídeo dentro de um carro em movimento, onde se vê o marido ao volante, dando alguns pitacos no cenário político. E mais. Ela deixa transparecer o quanto a família está abatida com a derrota nas urnas e tenta arrumar explicações filosóficas para a vitória de Lula (PT). “Lá na frente (a gente vai perceber que) precisava ter passado por um momento assim”, diz ela, tentando se consolar.

“Eu dei uma sumida daqui… Uma hora (a gente) está bem, outra hora não está bem, mas faz parte. Quero dividir com vocês um entendimento que a gente teve ontem conversando. Nem tudo está sob nosso entendimento. Lá na frente (a gente vai perceber que) precisava ter passado por um momento assim, para que as coisas dessem certo. Em 2014 a gente ficou revoltado com Dilma ter vendido o Aécio. Digamos que Aécio fosse eleito. Até hoje teríamos achado que Aécio seria oposição com PSDB. Foi fundamental ter Dilma eleita para 2015 o povo não ficar calado aceitando o que acontecia com o país. Aquele evento foi doído (ela sair vitoriosa), mas necessário para a direita crescer. Isso é o que nos traz de certa forma paz. As coisas nunca foram justas. Acreditamos que algo ainda vai acontecer, tem multo pra ser revelado”.

