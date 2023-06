O abalo que José Loreto provoca rebolando em ‘Vai na fé’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 38 anos, José Loreto afirma que interpreta um de seus principais papéis na carreira: o rebolativo Lui Lorenzo em Vai na fé. Emendando o trabalho com o ainda recente peão Tadeu de Pantanal, o ator conversou com a coluna sobre o desafio de dar vida a um cantor e dançarino que vem abalando – no bom sentido – a repercussão da novela das 7.

Leia também: José Loreto comenta repercussão de sua polêmica sunga fio-dental

Quais as referências do personagem Lorenzo? Identifico muito ele com o (Sidney) Magal, porque cheguei a fazer uma preparação para rodar o filme do Magal e não aconteceu, fui fazer Pantanal. E é um cara sensual, que alguns consideram brega, tem personalidade própria, sabe? Mas é um é uma colcha de retalhos. Lui Lorenzo é o Lui Lorenzo.

E qual o toque do Loreto no Lui? Eu também tenho a minha musicalidade, ele tem um pedaço meu. Faço acordes de músicas que já compus para minha filha. Quando ele está sofrendo por amor, ele toca Lulu Santos. Acho que o Lui está no “top três” da minha carreira. Muito divertido, desafiador, e digo mais, estou fazendo um trabalho que vai ser marcante. As pessoas estão gostando muito.

Não tem medo de cair numa caricatura? Tem esse risco, porque ele é um cara exagerado, mimado. Mas a Rosane (Svartman, autora) escreve tão bem, é tão cheio de camadas, que até o exagero está vindo com muita verdade.

Ainda se preocupa com a aceitação do público? Já estou em um momento que eu largo a mão, sabe (risos)? Lógico que a gente quer ser aceito, que caia no gosto, ter o carinho. O personagem tem esse carisma e essa repulsa também, porque é um macho tóxico, nascido num ambiente machista. É galanteador. Do tipo que dá a mesma flor e a mesma poesia para dezenas de mulheres, ilude as relações. Só que você dá uma perdoada, ele é muito “carismão”.

Continua após a publicidade

Você emendou Pantanal com Vai na fé. Teve descanso? Eu tive quatro longos dias de férias (risos). Já estava me preparando para Vai na fé, enquanto ainda lia os capítulos de Pantanal. Cheguei no Lorenzo preocupado, dançando e cantando, aí me dediquei. Dormi pouco, separava uma hora do dia para ficar com a minha filha. Organizando dá tudo certo.

É uma novela que fala de fé. Você tem religião? Tenho a minha, eu sou “loretiano”, minha religião é um punhado de religiões. Estudei em escola católica, minha família é católica. Minha religião é energia, meu templo é sempre no estado mais de natureza, um mergulho na praia, uma cachoeira. E meu Deus é energia, é fazer o bem sem olhar a quem, ser solidário e consciente.