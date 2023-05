Novo tratamento contra o câncer dá esperanças a Simony

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Simony, 46, postou em seu Instagram, na terça-feira, 2, um vídeo para dar mais detalhes do novo tratamento que está fazendo contra um câncer no intestino. Ela se internou no HCor, hospital em São Paulo, durante a tarde e apareceu deitada com um cateter no lado esquerdo do peito, por onde receberá medicamentos.

“Esses são os pré-tratamentos, como costumamos chamar. Temos medicamentos para o enjoo, corticoides, que são essenciais, e também remédios para outras finalidades. Antes das sessões de quimioterapia e imunoterapia, fazemos esses pré-tratamentos, que incluem soros necessários. Agora, vamos receber as gotinhas da cura. Tenho fé que tudo dará certo. Depois que a imunoterapia começar, mostrarei para vocês. Nunca experimentei esse tipo de tratamento, mas estou confiante”, explicou a cantora. Nesta quarta-feira, 3, ela recebeu a visita de um grupo musical em seu quarto, que trabalha com pacientes com câncer.