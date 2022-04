No Brasil, ator de ‘La Casa de Papel’ fala sobre expectativa para Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nascido na Croácia e radicado na Espanha, o ator Luka Peros, 45 anos, o Marselha da série La Casa de Papel, está no Rio, o refúgio de dez entre dez ladrões da ficção. No seu caso, trata-se de prosaicas férias em família: ele e a stylist carioca Paula Feferbaum, com quem é casado há doze anos e tem o filho David Lucas, 9, estão hospedados na casa da mãe dela em Copacabana. Animado, já fez selfie no Cristo Redentor, assistiu a um jogo no Maracanã, se fartou de churrasco e caipirinha e baterá ponto na Sapucaí. “Estou ansioso para ver de perto o desfile de Carnaval. Só não sei se tenho molejo para sambar”, brinca. Eclético fã de Sepultura, Caetano Veloso e Seu Jorge, nem foi embora e já planeja voltar: “Quero arranjar uma brecha em novembro para ver a Fórmula 1 em Interlagos”, adianta.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786