No ataque, Lula compara ‘surgimento’ de Bolsonaro à Alemanha nazista

Em entrevista a William Waack nesta segunda-feira, 12, à emissora CNN Brasil, o ex-presidente Lula (PT) falou sobre relação com o judiciário e fez uma comparação que, de imediato, repercutiu nas redes sociais. “Pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. (A judicialização da política) é culpa da própria classe política, porque qualquer coisinha recorre à Suprema Corte. Isso começou com Aécio Neves que não aceitou a vitória da Dilma, por isso chegamos a isso hoje. (…) E depois trocaram a pedalada pela motociata. A negação da política é que permitiu surgir Bolsonaro, como na Alemanha permitiu surgir um Hitler, como permitiu que na Itália surgisse um Mussolini”.

Waack perguntou então quem foi o culpado por toda a corrupção do governo petista, incluindo o mensalão. “O culpado fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse debaixo do tapete. Criamos todas as condições. Hoje não se investiga nada. O ministro da saúde hoje monta uma quadrilha para não dar vacina e coloca sigilo de cem anos”, respondeu o candidato.