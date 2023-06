Nívea Maria celebra carreira e luta contra etarismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nívea Maria, 76, participa da edição de 2023 do Festival de Cinema de Vassouras e concorre como Melhor Atriz no filme Capitão Astúcia de Filipe Gontijo. A atriz entregou o troféu de homenagem a Antônio Pitanga na cerimônia de abertura do evento nesta sexta-feira, 16, e comentou sobre o momento atual da carreira. “Eu tenho 60 anos de carreira e estou aqui para mostrar, como mulher, nessa faixa, que estou lutando também para que todos saibam que nós todos temos direito a tudo. Eu acho que estou em um momento de receber só coisas boas na minha carreira e na minha vida, não só no cinema, também estou no teatro, interpretando uma senhora de 80 anos. Para mostrar que tudo é possível e eu continuo aqui. Inteira, forte e querendo ajudar”.

A atriz também relata que o único medo em relação a idade é a própria saúde. “Tem trabalhos vindo por aí, série do Globoplay, ‘A Divisão’, e uma proposta para um remake de novela. Então estou na ativa, vocês vão continuar me aturando”. Em relação a arrependimentos, Nívea conta que gostaria de ter se aventurado em outras áreas. “Na música, que é muito importante, apesar de já trabalhar com ela como atriz; e no jornalismo, que é uma coisas mais importantes nesse momento, para levar a informação correta”.