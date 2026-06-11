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Brasil

Nísia Trindade critica expulsão de casas de repouso para idosos em SP

'Negação do ciclo de vida', aponta cientista social

Por Giovanna Fraguito 11 jun 2026, 10h00
Nísia Trindade
Nísia Trindade (Ueslei Marcelino/Divulgação)
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Nísia Trindade critica expulsão de casas de repouso para idosos em SP Priorize VEJA no Google

Moradores da Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo, estão tentando expulsar 40 casas de repouso para idosos da região. Nas últimas semanas, o conflito gerou acusações de perseguição e etarismo, além de um processo judicial contra a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), cassou alvarás de funcionamento de algumas das entidades. Para a coluna GENTE, a sanitarista, socióloga e professora Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde e ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), falou sobre o caso.

O caso das casas de repouso da Lapa trouxe à tona o preconceito contra idosos e críticas à atuação da Prefeitura de São Paulo. Como a senhora avalia essa situação? Assisti a vídeos que me impactaram fortemente: pessoas buscando expulsar os “vizinhos indesejáveis” com som no maior volume no portão das casas de repouso; falas altamente agressivas com referências desrespeitosas aos “velhos” e manifestando a negação diante da morte, com expressões de horror frente a carros fúnebres. O que vem ocorrendo no bairro da Lapa (SP) é revoltante, mas deve ser tomado como um alerta para uma tomada de posição.

Como assim? O primeiro passo é encarar um problema crônico de nossa sociedade: a falta de redes de cuidado dignas para nós que estamos envelhecendo. Os eventos revelam o caráter estrutural do idadismo na sociedade brasileira. Por idadismo, ou etarismo, entende-se o conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionadas às pessoas, com base na sua idade. Trata-se de uma forma de negacionismo, que se dirige à negação do ciclo de vida, com a recusa ao envelhecimento. As debilidades da gestão pública na proteção social e ofertas de moradias dignas e cuidado adequado para os idosos é uma das faces do idadismo institucional, estrutural.

Que medidas defende para garantir um envelhecimento digno e combater o etarismo no Brasil? O etarismo não é apenas um preconceito. No Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) o Artigo 96 prevê pena de reclusão (de 6 meses a 1 ano) e multa para quem discriminar, humilhar, desdenhar ou menosprezar a pessoa idosa por qualquer motivo. Além disso, o idadismo pode configurar outros crimes no Código Penal, como injúria qualificada quando há ofensas verbais relacionadas à idade da pessoa. Deve ser denunciado e tratado da mesma forma que o crime de racismo e a discriminação de gênero. São igualmente importantes projetos educacionais e a formação permanente de trabalhadores e trabalhadoras do SUS e do SUAS(Sistema Único de Assistência Social) para lidar com o envelhecimento. No campo da educação, em todos os níveis de ensino, a abordagem do tema nos currículos e em atividades extraclasse deve ser apoiada e incentivada.

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Com o rápido envelhecimento da população brasileira, quais propostas a senhora defende para ampliar a rede de cuidados de longa duração e o apoio às famílias cuidadoras? A proteção da população idosa deve ser tratada como uma questão prioritária de saúde pública? A primeira questão é entender o envelhecimento digno como indispensável para uma sociedade justa e “civilizada”. Alguns estudos mostram que existe relação direta entre baixa desigualdade de renda e proteção social para os idosos em análises comparativas entre países. A baixa desigualdade econômica e a alta proteção social na velhice são duas faces da mesma moeda política: o Estado de Bem-Estar Social. No Brasil, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o número de pessoas com 60 anos ou mais será maior que o de crianças com até 14 anos já em 2030 e seremos o quinto país com maior número de idosos. Em 2050, um terço de nossa população será constituído por idosos. A proteção da população idosa deve ser uma questão prioritária da saúde pública e vista como direito humano fundamental. A principal proposta que defendo é o aprimoramento constante da Política Nacional de Cuidados, aprovada pelo governo do presidente Lula, em 2024. Entre as medidas, precisamos de maior integração entre o SUS e o SUAS (Sistema Único de Assistência Social); garantir a sustentabilidade financeira da política pública para os idosos; fortalecer programas do SUS, a exemplo do Melhor em Casa (para atenção domiciliar) e fortalecer a linha de cuidado ao idoso na Estratégia da Saúde da Família.

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