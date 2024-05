Nikolas Ferreira critica medida que auxilia acesso de pessoas trans ao SUS

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou nesta segunda-feira, 20, uma alteração do Ministério da Saúde sobre a classificação de gênero de 269 procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança passou a adotar a terminologia “para ambos os sexos” com a intenção de facilitar o acesso de pessoas transexuais aos serviços. Para ele, o governo deveria estar preocupado com outras pautas, como o surto de dengue ou ajudar o Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas. “Enquanto a fila do SUS continua interminável. No momento em que vivemos uma tragédia no RS em que o Ministério deveria se voltar a ajudar o Estado. Durante o maior surto de dengue que o país já viveu, o Ministério da Saúde se preocupa em alterar a classificação de gênero em 269 procedimentos oferecidos pelo SUS, passando a adotar a terminologia ‘para ambos os sexos’”, declarou o deputado em seu perfil no X.