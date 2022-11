Nikolas Ferreira apela para Elon Musk reativar sua conta bloqueada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A conta no Twitter do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) segue suspensa desde a última sexta-feira, 4. Isso porque o político divulgou informação falsa sobre as eleições. Agora, ele anda apelando para o empresário Elon Musk, que comprou a rede social, para que libere seu perfil aos seguidores brasileiros. Em uma postagem fora do Brasil, em inglês, ele pede para que Musk – que não deve ter mais nada a fazer – ajude a solucionar seu problema. Ele alega que foi bloqueado após uma “ordem ilegal da justiça brasileira”. Desesperado, Nikolas está sem espaço para propagar fake news.