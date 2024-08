Nicolle Rocha expõe obras no Frade Vilas, em Angra dos Reis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como já se tornou tradição anual no Frade Vilas, em Angra dos Reis (RJ), acaba de ser inaugurada, em um dos apartamentos da Vila Maris, uma nova exposição com vista deslumbrante para o mar. Dessa vez são 56 obras de Nicolle Rocha, artista pernambucana que se expressa através da aquarela. A ambiguidade se faz presente em seu trabalho, que reúne cores e formas geométricas abstratas e imperfeitas, onde a artista transpõe seus sentimentos e visão de mundo.

“Recebi o convite no primeiro semestre e de imediato comecei, do zero, a trabalhar no projeto. Pelo menos oitenta por cento foi feito para cá. É muito intuitiva a forma como trabalho, nunca sei onde vai terminar, mas sei quando está pronto. (…) Tem uma parte que eu faço, e outra que a natureza é quem conduz. Chamo isso de ‘mágica’, gosto do elemento surpresa, porque não controlo o pigmento sobre a água que ganha forma no papel”, diz Nicolle, que utiliza papéis artesanais de superfície rústica para dar forma a suas obras geométricas.

A exposição traz novo ciclo cultural a moradores, hóspedes do hotel Fasano, membros do Marea Club e frequentadores do complexo de alto padrão localizado em valorizada região de Angra dos Reis, que inclui marina, campo de golfe, centro de compras e restaurantes. Um luxo só!