Neymar é vaiado ao subir em palco de show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar Jr não foi bem recebido pelo público ao aparecer no Tardezinha, show comandando pelo cantor Thiaguinho, no domingo, 2, em Niterói, Rio de Janeiro. Quando chamado para subir ao palco, o jogador foi vaiado pelos presentes, que não gostaram das últimas ações do craque. Ele assumiu que traiu a namorada Bruna Biancardi, grávida de seu segundo filho, em uma publicação no Instagram. Nas redes sociais, Neymar recebeu apoio de seguidores e famosos, como o próprio Thiaguinho. Neymar mesmo com as vaias, não se sentiu incomodado e continuou sorridente no palco. Como se não bastasse, depois ele ainda se envolve numa confusão com outros convidados e quase chega às vias de fato. Seguranças tiveram que apartar a briga.

🚨FAMOSOS: Neymar sobe no palco em show no Rio de Janeiro e é vaiado pelo público. pic.twitter.com/L1vplRTZt6 — CHOQUEI (@choquei) July 3, 2023

Neymar se envolveu em uma discussão durante o Tardezinha, ontem. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/nyDe8AOgmR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 3, 2023

Continua após a publicidade

Siga