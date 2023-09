Névoa deixa The Town cinza no feriadão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma grande névoa tomou conta no final da tarde desta quinta-feira, 7, no Autódromo de Interlagos, onde acontece a primeira edição do The Town. O frio fez muitas pessoas tirarem das suas bolsas o casaquinho, levado apenas como precaução. Com temperaturas abaixo dos 15 graus, São Paulo mostra que para curtir um bom festival é preciso pensar no look também para a mudança brusca de temperatura. Mais cedo, a cidade chegou a registara 30 graus, agora, com o entardecer, o The Town se veste de cinza, rumo as grandes atrações da noite, entre elas Maroon 5.

