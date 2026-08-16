Neto de Mussolini chama atenção no futebol da Itália

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Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador, volta à Lazio após defender a Cremonese. Apesar do sobrenome polêmico e da torcida radical, o lateral-direito foca em sua carreira no futebol. “Meu sobrenome? Incomodou mais os outros. É pesado para eles, não para mim”, desdenhou o jogador.

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Após defender — e ajudar a rebaixar — a Cremonese, na Série A do Campeonato Italiano, Romano Floriani Mussolini, 23 anos, está de volta à Lazio à disposição do técnico Gennaro Gattuso. O sobrenome, nesse caso, facilita a identificação com o clube. A ala radical da torcida costuma entoar cânticos xenofóbicos e fazer saudações fascistas nas arquibancadas. Romano é bisneto do ditador Benito Mussolini e filho da ex-deputada europeia Alessandra Mussolini, 63, um dos quadros do partido de extrema direita Forza Italia. Apesar das fortes raízes políticas, Romano assegura que quer se concentrar no que acontece no campo, onde atua como lateral-direito (claro), para tentar conquistar uma vaga entre os onze titulares: “Estou aqui para jogar futebol. Meu sobrenome? Incomodou mais os outros. É pesado para eles, não para mim”, desdenhou o rapaz.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008