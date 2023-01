Netinho tem show cancelado por apoiar terrorismo em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Netinho teve show cancelado no Iate Clube de Aracaju. A festa de pré-carnaval, programada para acontecer no dia 28 de janeiro, agora contará com um show do cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu. O motivo do rompimento do contrato foi uma publicação, já deletada da conta do artista. Nela, o cantor sugeria que caçadores, atiradores e colecionadores de armas (CACs) se juntassem aos atos de terrorismo que ocorreram em Brasília no domingo, dia 8. “Temos aqui entre 800.000 e 900.000 CACs aqui no Brasil. Se levantem e ajudem a nós o povo patriota”, dizia a postagem de Netinho.

O Iate Clube de Aracaju afirmou que “não compactua e nem apoia atos antidemocráticos e não irá permitir jamais qualquer ação dessa natureza dentro de nossa instituição”, em nota divulgada no Instagram. Netinho se pronunciou no domingo, 15. “Recebi a notícia pública do cancelamento da minha participação através de rede social, mas sem qualquer documentação formal (…). Esse cancelamento me traz prejuízos de imagem e financeiros, pois era o show anunciado com o qual eu voltaria aos palcos e trios elétricos”.

