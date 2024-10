Netflix tem alta de cancelamento após CEO anunciar voto na eleição dos EUA

Giro VEJA - quinta, 3 de outubro

A morte de Cid Moreira aos 97 anos e a expectativa para o debate da Globo

Cid Moreira, ícone do jornalismo brasileiro morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade. O jornalista, que apresentou por 27 anos o Jornal Nacional, teve falência múltipla dos órgãos. E a presidente do TSE, Cármen Lúcia, afirmou que espera que as pessoas não depositem seus "dissabores na vida" e que não ocorram episódios de violência durante a votação das eleições municipais, no próximo domingo. A expectativa para o debate da TV Globo nesta quinta também é destaque do Giro VEJA.