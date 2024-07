Netflix supera previsões e registra ganho impressionante de assinantes

Giro VEJA - quinta, 18 de julho

Em meio a investigação sobre Abin, Bolsonaro defende Ramagem em ato no Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 18, que o deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PL, paga um “alto preço” pela “ousadia” de disputar as eleições pela capital fluminense neste ano. Em meio à investigação sobre uso da Abin para espionar adversários, Bolsonaro participou de ato ao lado do parlamentar e retomou o discurso de que sofre perseguição política. O caso Abin paralela, cortes no Orçamento de 2025 e eleições na Venezuela são os destaques do Giro VEJA.