Netflix promove ‘Cem anos de Solidão’ com exposição na Flip

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix aproveitou a 22ª edição da Festa Literária de Paraty (Flip), que começou nesta quinta-feira, 10, para promover a nova série do serviço de streaming Cem Anos de Solidão, baseada no clássico livro de Gabriel García Márquez. Quem passa pela Casa de Histórias pode conferir uma exposição com imagens e itens que remetem ao universo de Macondo da obra criada pelo escritor colombiano, que morreu em 2014. No espaço, uma galeria com fotos exclusivas dos bastidores da produção da série oferece algumas amostras do processo de adaptação do livro, além de um bar inspirado na cultura latino-americana.