Neta de Érico Veríssimo fala sobre adaptação de obras na TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Filha de Luís Fernando Veríssimo (1936-2025) e neta de Érico Veríssimo (1905-1975), Fernanda Veríssimo afirmou que o avô encarava com naturalidade as adaptações de suas obras para o cinema e a televisão, como o clássico O Tempo e o Vento, que se tornou uma minissérie da Globo, em 1985. Durante participação na Festa Literária do Pelourinho (Flipelô), em Salvador, nesta sexta-feira, 7, ela disse acreditar que o escritor compreendia que uma adaptação ganha vida própria.

“Você tem que deixar a vaidade de lado, porque é outra coisa. Não é mais o seu trabalho. Você cedeu aquilo, então a adaptação é quase que a autoria de outra pessoa”, recordou Fernanda, citando um ensinamento do pai, Luís Fernando Veríssimo, sobre o trabalho com roteiros para a TV.

Segundo ela, Érico Veríssimo aceitava as mudanças feitas em suas histórias e não transformava eventuais insatisfações em um problema. “Ele teve algumas adaptações para o cinema. Algumas coisas ele viu, outras não. Acho que eles estavam resignados; caso não gostassem, isso não era um problema”, concluiu.

A declaração foi feita durante um debate com Paloma Amado, filha de Jorge Amado (1912-2001) e Zélia Gattai (1916-2008), que integrou a programação da Casa Motiva, na Flipelô, realizada no Centro Histórico de Salvador.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flipelô

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