Neta de Antonio Grassi lança bossa nova contemporânea

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Saudade Invade é o single de estreia de Flor Grassi, filha do diretor de cinema Tiago Arakilian e neta do ator Antonio Grassi. A jovem, de 16 anos, celebra na música a MPB clássica, com inspiração em nomes como João Gilberto, Caetano Veloso e Marisa Monte – além de novos sons, como os da banda Bala Desejo. Com produção do Música aos Montes, selo musical de Belo Horizonte, o resultado é uma bossa nova que mistura o clássico ao contemporâneo. A temática aborda o vazio que se sente após alguém, subitamente, não fazer mais parte da sua rotina.

A jovem carioca mora hoje na capital mineira, de onde vem parte da família e, desde então, realizou diversas apresentações. As ruas do bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, ganharam destaque na composição, realizada em parceria com o músico Rafa Bicalho. Bia fez cursos e oficinas no Grupo Galpão e no Grupo Corpo, grupos mineiros de teatro e na dança, respectivamente. Além de teatro musical na PPAS – Professional Performing Arts, ensino médio profissionalizante de Nova York. Ela conta que sua relação com a música é “algo inevitável”, que de certa forma, parece estar consigo desde que nasceu e, com naturalidade, segue com ela desde então.