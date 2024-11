Nepo-baby e namorador, João Guilherme ‘bagunça’ a masculinidade tóxica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caçula do sertanejo Leonardo, João Guilherme, 22 anos, é fruto de um relacionamento do cantor com Naíra Ávila. Cresceu em um ambiente envolto do mundo artístico, além do pai, o irmão mais velho Zé Felipe também investe na carreira, e é sobrinho do Pe Lu, de Restart. Influenciado por seus parentes, não demorou para começar a atuar – aos sete anos, participou do curta-metragem Vento como Vinícius; e em 2012 protagonizou Meu pé de Laranja Lima.

O verdadeiro sucesso veio alguns anos depois quando se tornou o galã em novelas infantis no SBT: Cúmplices de um Resgate (2015) e As Aventuras de Poliana (2018). Pela primeira vez deixou de ser conhecido como “filho do Leonardo” e teve reconhecimento próprio. Ao mesmo tempo que se tornava queridinho nas telas, conquistou o público ao assumir namoro com Larissa Manoela. O relacionamento se manteve sob holofotes até chegar ao fim, em 2016. No mesmo ano, começou os trabalhos como compositor e instrumentista e, seguindo os passos do pai, lançou seu primeiro álbum: Meu Caminho. Com pegada pop, João continuou apostando nesse lado artístico.

Em 2017, estreou dois filmes com Maisa Silva, uma de suas melhores amigas de infância: Fala Sério, Mãe! (2017) e Tudo por um Popstar (2018). Foi na época do segundo longa que começou a namorar Jade Picon, com quem ficou por três anos. Atualmente apostando em peças diferenciadas, João adentra nas discussões envolvendo seus looks. No Rock in Rio de 2024, foi alvo de críticas por usar lenço na cabeça. O acessório, aliás, virou tendência. No Lady Night, ousou com uma saia longa para conversar com Tata Werneck. Questionado sobre sua sexualidade, ele desabafou sobre os comentários. “Já falei algumas vezes, de verdade, de verdade, gosto das meninas. E elas adoram. Não estou me importando com o que os meninos acham ou héteros mais velhos, ou da minha idade, porque não gosto deles. Gosto de menina”.

No início do ano, foi criticado por admitir que comprou uma baby-tee, camiseta curta. “Não foi para mim. Estou apaixonado tem um tempo, só quero ver meu xuxu bem vestidinha, então comprei uma ‘baby tee’ da Maison Margiela linda. Poxa, a vi provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é”, disse ele, a respeito do mimo dado à Bruna Marquezine.

Em meio a críticas de uma masculinidade tóxica que quer vigilância sobre o ato dos outros, João mostra autenticidade ao embaralhar os gêneros na moda. Se na parte amorosa, diz que quer se casar cedo; no trabalho acaba de lançar De Volta aos 15 (disponível na Netflix) ao lado de Maísa e Camila Queiroz. Delicado, sensível e, por que não, atrevido, ele sabe que está trilhando um caminho de identidade. Os holofotes, como se vê, estão sempre ao seu redor.