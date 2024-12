Neguinho da Beija-Flor sobre se aposentar: ‘É a pior coisa do mundo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 50 anos, Neguinho da Beija-Flor, 75 anos, vai encerrar sua carreira na escola de samba de Nilópolis, Baixada Fluminense, no Carnaval de 2025. Uma decisão que, segundo ele, já vem amadurecendo há cinco anos. Em conversa com a coluna GENTE, o intérprete comenta rumores de que seria demitido, fala sobre as expectativas da despedida e adianta os planos para a nova fase na carreira.

Surgiram rumores de que o senhor seria mandado embora e, por isso, se antecipou à aposentadoria. Em algum momento achou que seria demitido da escola? Não. Deus me livre. Quem são eles para me mandar embora? Estou para fazer isso há cinco anos. Não fiz a pedido da minha mulher e de alguns jornalistas. Mas já era para ter [feito], porque o Carnaval não me rende nada. Financeiramente, não me rende. Com essa aposentadoria, agora só vou atuar nos camarotes, como fazem meus amigos do samba, nesses cinco a dez anos que me restam.

Como será sua despedida? Será emocionante, porque 50 anos não são 50 dias.

Já tem algo em mente? Já conversamos, já entreguei a carta. E só vou desfilar também em homenagem ao Laíla, porque foi um amigo e o enredo é dele. Ele começou comigo antes da Beija-Flor, no Bola Preta e Renascença, nas rodas de samba. Sempre me incentivou, foi meu produtor, e ele sendo enredo é claro que não ia abandonar o Carnaval.

Foi difícil tomar essa decisão? É a pior coisa do mundo. Vou ser o tipo de ser humano que vai morrer duas vezes, porque vou morrer naquele momento. Mas tenho amigos e uma família que, tenho certeza, vão estar ao meu lado, me apoiando, para a gente superar esse momento. Minha mulher é guerreira, está sempre do meu lado, meus filhos e meus amigos vão me ajudar a superar essa fase de separação.

Como foi a recepção deste anúncio? O meu telefone não para. Não tem nenhum jornal que não deu a notícia. Segundo o pessoal das emissoras, a Globo principalmente, consegui ofuscar os presidentes do G20 indo embora. O próprio Dia Internacional da Consciência Negra parou, só se falou em Neguinho da Beija-Flor. Segundo me falaram, sou o único artista vivo que fez o mundo do samba chorar.

No caso de uma despedida, Lula estaria presente? Seria bom. Ele estava no meu casamento, foi um dos padrinhos, em 2009. É meu amigo.

Quais são os planos para o futuro? Vou fazer minha carreira solo, fazer uma turnê pela Europa de três meses, já que a gente está morando em Portugal também.

E no Brasil? Gravei 15 músicas com Xande de Pilares, está saindo no Natal. E estou vendo se dá para fazer uma turnê com Neguinho da Beija-Flor e Xande de Pilares. O maior sucesso no cenário mundial do samba hoje é o Xande.

